Russiagate: Donald Jr a Capitol Hill per testimonianza

Il figlio primogenito del presidente Donald Trump, Donald Trump Junior, si è recato oggi a a Capitol Hill - sede del Congresso a Washington - per testimoniare davanti alla commissione Giustizia del Senato che indaga sul cosiddetto 'Russiagate'.

In particolare è stato interrogato sull'incontro del giugno 2016 con una avvocatessa russa. Donald Jr ha ottenuto che l'audizione si svolgesse a porte chiuse e ci si aspetta che depositi una testimonianza scritta.

Donald Trump Jr - stando al New York Times - ha detto alla commissione di aver organizzato l'incontro con l'avvocatessa russa Natalia Veselnitskaya perché intrigato dalla possibilità che questa avesse informazioni su Hillary Clinton e ha affermato che riteneva importante stabilire se l'allora candidata democratica alla presidenza fosse idonea al ruolo per cui correva.

Donald Jr ha inoltre ribadito che da quell'incontro alla Trump Tower, quando la campagna elettorale era in corso, non emerse nulla di rilevante. Ha quindi ribadito che non vi è da parte sua collusione con il presunto tentativo del governo russo di interferire nelle elezioni presidenziali Usa.