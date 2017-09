Russiagate: focus su Twitter, utilizzo continua

Con account sospettati di essere legati alla Russia che alimentano il furore scaturito dalla protesta della lega di Football americano Nfl con la conseguente polemica con il presidente Donald Trump.

Dopo un weekend scandito dalle polemiche circa la reazione del presidente Trump al gesto dei giocatori Nfl che in segno di protesta si inginocchiano durante l'inno nazionale, una rete di account Twitter sospettati di legami con la Russia ha 'partecipato' alla discussione con hashtag su entrambe le posizioni, come #boycottnfl ma anche #standforouranthem e #takeaknee.

Lo scrive il New York Times, sottolineando che ricercatori hanno seguito centinaia di account per rintracciare le operazioni russe che continuano nel tentativi di influenzare il dibattito sui social media e fomentare divisioni negli Stati Uniti. Così, mentre da giorni l'attenzione è concentrata su Facebook dopo la rivelazione di inserzioni acquistate con un possibile utilizzo da parte di russi per influenzare le scorse elezioni negli Us, emerge adesso che l'utilizzo di Twitter a questo scopo possa essere stato anche più vasto, stando al giornale.