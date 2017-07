Russiagate: Trump insiste su Donald Jr, 'è la politica'

"La gran parte dei politici avrebbero partecipato ad un incontro come quello cui ha peso parte Don Jr per avere informazioni su un rivale. È la politica!", ha scritto su Twitter il presidente Usa, rientrato ieri sera a Washington dopo aver passato il week-end nella sua residenza di Bedminster, in New Jersey.

E prima di partire aveva tentato ancora una volta di portare l'attenzione sul lavoro in corso alla Casa Bianca e sugli obiettivi dell'amministrazione piuttosto che sulla 'nube' Russiagate: "Di ritorno a Washington DC. Molto verrà realizzato questa settimana su commercio, su piano militare e su sicurezza!".