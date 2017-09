Ryanair: caos in calendario vacanze piloti, cancellati 82 voli

Un grave errore nel pianificare le vacanze dei piloti ha portato il caos in molti voli Ryanair: solo oggi ne sono stati cancellati 82.

È quanto si legge sul sito della Bbc, secondo cui ogni giorno nelle prossime sei settimane ne verranno eliminati in media 40-50 al giorno.

Si stima che i disagi riguarderanno circa 285 mila passeggeri a cui è stato offerto il rimborso del biglietto o di riprogrammare il loro volo.

Questo però non frena la rabbia dei molti colpiti dallo sbaglio nell'organizzare il calendario dei propri dipendenti che il vettore low cost rischia di pagare caro prima di tutto in danno all'immagine. Già molti criticano sui social media Ryanair accusandola di non aver fornito adeguata assistenza ai tanti clienti colpiti dai disagi.