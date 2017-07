San Gottardo: dal 2020 la linea panoramica gestita dalla SOB

Dopo intense trattative, la compagnia ha firmato oggi un accordo in questo senso, che riguarda anche un'altra linea: la Berna-Coira via Langenthal (BE)-Zurigo-Sargans (SG). Non è previsto alcun taglio di impieghi.

Ciò che sembrava impensabile fino a qualche mese fa è diventato realtà: le due compagnie ferroviarie ne trarranno beneficio, ha affermato oggi in conferenza stampa a Zurigo il CEO delle Ferrovie federali svizzere (FFS) Andreas Meyer. Anche i viaggiatori ne usciranno vincenti, ha aggiunto Thomas Küchler, alla testa della SOB.

Le due tratte saranno gestite con materiale rotabile e personale della SOB, ma le FFS continueranno a detenere una concessione per le linee a lunga percorrenza. Le FFS indennizzeranno le SOB per le prestazioni che queste forniscono.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è stato informato, ha indicato Andreas Meyer. È stato peraltro l'UFT a incoraggiare le due compagnie a trovare soluzioni e a cooperare, ha fatto notare Küchler. Attualmente le FFS detengono il monopolio sulle linee di lunga distanza, ma a fine anno le concessioni saranno ridistribuite dall'UFT.

La convenzione firmata oggi prevede un treno diretto all'ora verso il Ticino lungo la vecchia linea del San Gottardo, una volta con partenza a Basilea e la successiva a Zurigo, senza nessun cambiamento a Erstfeld (UR). Sono ancora in corso discussioni per stabilire se il capolinea sarà Lugano o Locarno. Secondo Jeannine Pilloud, responsabile FFS viaggiatori, Locarno sembra avere la preferenza della clientela.

Il secondo tragitto collegherà Berna a Coira con treni diretti e fermate a Burgdorf (BE), Langenthal (BE), Zurigo, Pfäffikon (ZH), Ziegelbrücke (SG) e Sargans (SG). Non transiteranno pertanto sulla linea veloce Mattstetten (BE)-Rothrist (AG), ma sulla vecchia tratta Berna-Olten (SO).

Su entrambe le linee a circolare saranno nuovi convogli di tipo Flirt III della SOB, con prima classe migliorata. Il cambiamento non comporta nessun taglio di posti di lavoro, è stato precisato. Eventuali passaggi di personale dall'una all'altra impresa ferroviaria saranno debitamente pianificati e discussi con le parti sociali e i collaboratori.

La nuova convenzione traccia il profilo del traffico a lunga percorrenza del futuro, ha rilevato Meyer: maggiore frequenza, più velocità, comfort e semplicità.