Schneider-Ammann inaugura 77esimo campo sci per giovani a Lenk (BE)

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha inaugurato oggi pomeriggio a Lenk (BE) la 77esima edizione del campo di sci per giovani.

A causa delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sull'Oberland bernese la festa non si svolge come d'abitudine all'aperto, ma in una sala polivalente.

Al campo partecipano 600 ragazzi e 150 volontari. Nel suo discorso d'apertura, Schneider-Ammann si è rallegrato del fatto che malgrado la tempesta Burglind, nessuno abbia dovuto rinunciare al viaggio.

La tradizionale settimana bianca della gioventù svizzera (JUSKILA) è organizzata da Swiss-Ski. I 600 ragazzi che partecipano alla vacanza sulla neve gratuita e hanno così la possibilità di conoscere coetanei di altri cantoni e regioni linguistiche vengono scelti tramite sorteggio. Il soggiorno viene finanziato grazie a sponsor, donazioni e contributi di numerosi volontari.