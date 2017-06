Schwarzenegger contro Trump, non fermerai rivoluzione verde

In un videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook, Schwarzenegger si è rivolto al presidente in modo deciso: "Un uomo solo non può distruggere il progresso, un uomo solo non può fermare la nostra rivoluzione verde, un uomo solo non può tornare indietro le tempo". "Solo io posso", ha aggiunto con autoironia rimettendo per un attimo i panni di Terminator.

"Come presidente - ha incalzato ancora l'ex culturista di origine austriaca - la prima e più importante responsabilità è proteggere il tuo popolo. Non possiamo restare fermi di fronte alle persone che muoiono a causa dell'inquinamento".