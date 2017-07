Scossa di magnitudo 3,3 vicino a Château-d'Oex (VD)

La scossa rilevata alle 2.18, è stata risentita in maniera abbastanza forte vicino all'epicentro, precisa il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo in un comunicato. Generalmente una scossa di simile intensità non provoca danni.

Esattamente una settima nella stessa zona fa la terra aveva tremato con maggiore intensità. Il sisma era stato percepito soprattutto nella Svizzera romanda, ma non sono stati segnalati feriti o danni importati. Il SED aveva spiegato in quell'occasione che l'attività sismica è in aumento dal 2016 nella regione e che erano da prevedere altre scosse nelle settimane seguenti.