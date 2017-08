SEM: positivo programma integrazione migranti

Il programma federale "Mentorato 2014-16" ha contribuito in maniera importante all'integrazione scolastica, professionale e sociale dei migranti in Svizzera.

Lo afferma oggi in una nota, dopo essersi affidata a una valutazione esterna, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che aveva lanciato l'iniziativa.

Nel quadro del programma, la SEM ha supportato 39 progetti, per circa due milioni di franchi, che prevedevano un sostegno da parte di mentori volontari locali a richiedenti asilo in modo da aiutarli a orientarsi nel sistema di formazione e nel mercato del lavoro, riferisce il comunicato.

Chi è da poco giunto nella Confederazione può infatti faticare a mettere in pratica le proprie capacità per assenza di conoscenze e contatti, sottolinea la SEM: per questa categoria di persone, anche attività basilari come fare i compiti, redigere una lettera di candidatura o cercare uno stage possono risultare molto difficoltose.

Sono state circa 2700 le persone che hanno preso parte ai progetti offerti: il 70% di chi ha beneficiato di un aiuto per integrarsi nel mercato del lavoro ha trovato uno sbocco professionale. Tra le varie proposte, anche un supporto ai genitori per le questioni scolastiche dei figli e la collaborazione fornita a migranti qualificati per trovare un impiego adatto al loro potenziale e al loro curriculum.

La valutazione esterna alla quale il programma federale è stato sottoposto ha evidenziato che i volontari sono stati reclutati con successo e che i progetti si sono ben consolidati, prosegue la nota. Stando alla SEM, ciò dimostra il "ruolo cruciale" che gioca la società civile nell'integrazione degli stranieri.

Il comunicato conclude ricordando che l'impegno di volontari sta assumendo un'importanza centrale anche riguardo all'accoglienza degli sfollati di guerra provenienti dai Paesi limitrofi alla Siria.