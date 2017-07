Sempach, ricordata battaglia tra Confederati e Asburgo

I festeggiamenti sono incominciati già il mattino, col tradizionale "Morgenbrot", ossia la distribuzione alla popolazione accorsa nel comune lucernese della colazione offerta dal cantone e dalla città.

Al termine della commemorazione, i partecipanti hanno attraversato in corteo il piccolo comune per ritrovarsi nella Chiesa di S. Stefano per assistere a una funzione ecumenica.

Stando al Dizionario storico della Svizzera, la sconfitta asburgica fece grande scalpore. Per questa nobile casata, la disfatta ebbe gravi conseguenze, poiché segnò l'inizio della sua estromissione dai futuri territori confederati.

I cavalieri e l'élite cittadina alleati con l'Austria subirono un pesante tracollo. Ai cantoni urbani di Lucerna, Berna e Soletta si aprì invece la possibilità di un'espansione indisturbata nelle signorie austriache ormai prive di protezione.