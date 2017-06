SG: conduttore tv inglese esce di strada con supercar 1000 cavalli

Il noto conduttore televisivo inglese Richard Hammond ("Top Gear" e "The Grand Tour") è rimasto ferito oggi durante durante una corsa di allenamento per la gara automobilistica in salita di Hemberg, nel canton San Gallo.

La sua vettura, una supercar elettrica da oltre mille cavalli, è uscita di strada e ha preso fuoco. Hammond, 48 anni, è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. L'infortunato è sempre rimasto cosciente, ha indicato un portavoce della polizia cantonale.

Hammond, insieme a Jeremy Clarkson e James May, lavorava per "The Grand Tour", una trasmissione con contenuti simili al celebre "Top Gear" che il terzetto aveva condotto in precedenza. Su twitter Jeremy Clarkson ha scritto che quello osservato a Hemberg è l'incidente più grave e impressionante che ha visto: a suo avviso è un miracolo che Hammond ne sia uscito non troppo male.

Stando ai media i tre erano sul posto proprio nell'ambito della loro trasmissione. La vettura che si è incendiata è una Rimac Concept One, un'auto sportiva elettrica con 1088 cavalli e una velocità di 355 km/h.

I social media sono in queste ore inondati di messaggi di solidarietà per Hammond.