SG: guidatore calesse e due cavalli feriti in incidente

Improvvisamente i cavalli si sono spaventati mentre scendevano una strada rurale in pendio e hanno galoppato sempre più in fretta. Il conducente non è quindi riuscito a calmarli e a riprendere il controllo del veicolo. Alla fine il calesse è uscito di strada e si è capovolto. Il guidatore e una donna che era con lui sono stati sbalzati fuori.

L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. La donna se l'è cavata con un forte spavento. Anche gli animali, che sono stati ritrovati un po' più a valle, sono rimasti feriti e sono stati portati da un veterinario per essere curati.