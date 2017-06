SG: trovato cadavere 75enne scomparso

Un escursionista ha trovato mercoledì il cadavere di un uomo in una zona impervia presso Magdenau, nel canton San Gallo. La polizia cantonale lo ha ora identificato: si tratta di un 75enne di San Gallo, dato per scomparso dallo scorso 3 marzo.

Per ritrovare il pensionato erano state avviate intense ricerche, con l'ausilio anche di cani e l'intervento di sommozzatori e di un elicottero. La polizia - riferisce oggi una sua nota - aveva ricevuto dalla popolazione diverse indicazioni, che però non avevano dato risultati. Ancora ignote le cause della morte, ma non ci sono indizi di un intervento di terzi, si legge nel comunicato.