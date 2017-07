SH: falegnameria in fiamme, elicotteri esercito per spegnerle

Due elicotteri dell'esercito e un terzo arrivato dalla vicina Germania sono intervenuti questo pomeriggio a Merishausen, nel canton Sciaffusa, insieme ad oltre 100 pompieri, per spegnere un incendio scoppiato in una falegnameria.

Un vicino fienile è andato completamente distrutto.

L'incendio, la cui causa non è stata ancora accertata, è nel frattempo sotto controllo e non ci sono feriti, ha detto all'ats Patrick Caprez, portavoce della polizia cantonale, confermando una notizia dell'emittente sciaffusana "Radio Munot". Ci sono però ancora focolai d'incendio in un vicino bosco.

Per motivi di sicurezza il tratto di autostrada A4 che passa accanto al villaggio a nord del capoluogo è stato chiuso al traffico. L'ammontare dei danni non è stato ancora stimato ma dovrebbe essere ingente, ha detto Caprez.