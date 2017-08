Sicurezza alimentare: PLR Svitto dice no

La raccomandazione di voto è stata decisa ieri sera a Studen (SZ) a larga maggioranza: 58 voti contro 1.

Il decreto - controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare", poi ritirata - è formulato in modo vago ed è di scarsa utilità, si legge in un comunicato. La relativa modifica costituzionale non è necessaria e in quanto tale va respinta.

Il PLR svittese, questa volta in linea con il partito centrale, ha inoltre invitato a respingere gli altri due temi in votazione, ossia la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (61 voti a 1) e il decreto sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'innalzamento dell'IVA (62 voti a 1).