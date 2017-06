Sindaco Pittsburgh, non abbandoneremo accordo Parigi

Nell'annunciare l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo Trump aveva rivendicato di essere stato eletto dai cittadini di Pittsburgh, non da quelli della capitale francese, e quindi di dover pensare al bene degli americani.

Ma, evidentemente, per i cittadini di Pittsburgh il bene non è quello che pensa il presidente americano. Il sindaco della città infatti ha risposto a stretto giro a Trump dichiarando che "uscire dall'accordo di Parigi non solo è un male per l'economia ma indebolisce l'America". Non solo, Bill Peduto ha promesso "di seguire le linee guida dell'accordo per la nostra gente, la nostra economia e il nostro futuro".