Siria: Astana, sfuma accordo su zone cuscinetto

Non è ancora stato raggiunto un accordo sulle zone di "de-escalation" - le zone cuscinetto - ma i paesi garanti cercheranno presto di raggiungere questo obiettivo. Così il capo della delegazione russa ai colloqui sulla Siria di Astana Alexander Lavrentiev.

"Non siamo stati in grado di concordare la creazione delle zone di 'de-escalation'. Tuttavia, questo è il nostro obiettivo e cercheremo di conseguirlo nel prossimo futuro", ha affermato.

"Senza prendere una decisione per stabilire queste zone non saremo in grado di approvare il pacchetto di documenti che garantiscano il loro normale funzionamento". Il prossimo round negoziale potrebbe ora tenersi entro la fine di agosto. Lo riportano Tass e Interfax.