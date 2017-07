Siria: attentato a Hama, almeno 3 morti

Almeno tre persone sono state uccise e un numero ancora imprecisato ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un terminal degli autobus di Hama, nella Siria centrale, controllata dal governo.

Lo hanno riferito media libanesi citando la televisione di Stato siriana, secondo la quale si tratta di un attentato terroristico.

Domenica almeno otto persone erano rimaste uccise e una ventina ferite in tre attentati suicidi avvenuti nella capitale Damasco.

Il presidente Bashar al Assad si era recato il mese scorso a Hama e aveva partecipato alla preghiera in una moschea in occasione delle festività per la fine del Ramadan.