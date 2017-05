Siria: de Mistura, ad Astana importante passo avanti

L'inviato speciale dell'Onu in Siria Staffan de Mistura ha definito il memorandum firmato oggi ad Astana come "importante, promettente e positivo". "Si tratta - ha aggiunto - di un passo avanti nella giusta direzione, la de-escalation del conflitto".

"Sono da tre giorni nella capitale del Kazakistan - racconta de Mistura - per "sostenere e spingere un possibile rilancio della tregua in Siria che era diventata fragilissima".

"I motivi per credere che il memorandum siglato oggi abbia delle chance - dice de Mistura - sono tre: è stato firmato da 3 nazioni (Russia, Turchia e Iran) che sono presenti militarmente e che quindi hanno un peso nel farlo concretamente funzionare; le quattro aree prescelte sono molto popolate e attualmente ad alto rischio quindi una 'de-escalation' avrebbe effetti molto tangibili; il memorandum prevede posti di osservazione e monitoraggio concordati".

"Nelle prossime due settimane l'accordo dovrebbe essere operativo e quello - sottolinea de Mistura - sarà il vero test della sua validità". "Abbiamo anche affrontato - prosegue - la questione dell'accesso umanitario nelle 4 aree e in generale come procedere su una iniziativa internazionale di sminamento umanitario, oltre alla grave e dolorosa questione dei detenuti/rapiti e scomparsi".

Secondo l'inviato speciale Onu "la presenza proattiva di una delegazione di osservatori USA e Giordania ha avuto un effetto benefico alle negoziazioni. Tutto ciò, se come speriamo si concretizzerà in fatti reali sul terreno, potrà aiutare il rilancio a Ginevra in sede ONU della negoziazione politica, indispensabile per consolidare qualunque iniziativa di riduzione della violenza".