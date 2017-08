Siria: Mosca, "completamente liberata provincia Aleppo"

Secondo il generale russo, nell'ultimo mese le truppe governative siriane, col sostegno dell'aviazione russa, hanno inflitto gravi perdite ai terroristi dell'Isis nel centro della Siria. "Sono stati liberati completamente dai miliziani un totale di 50 centri abitati e un'area di oltre 2.700 chilometri quadrati", ha dichiarato Rudskoi.

Gli aerei russi in Siria hanno lanciato 316 missioni negli ultimi cinque giorni per compiere 819 raid contro i terroristi dello Stato Islamico, ha aggiunto Rudskoy. "Per eliminare i terroristi che cercano di ritirarsi verso Deir ez-Zor, l'intensità dei raid dei jet è stata aumentata a 60-70 sortite al giorno", ha detto citato dalla Tass.