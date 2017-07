Siria: Onu, al via nuovo round colloqui di pace a Ginevra

L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, incontra in giornata le delegazioni di governo e opposizione siriani, in un nuovo tentativo di favorire progressi nel processo per porre fine al conflitto che affligge il Paese dal 2011.

Il nuovo round di colloqui intra-siriani, che dovrebbe protrarsi fino al 15 luglio si svolge a poche ore dall'entrata in vigore dell'accordo tra Stati Uniti, Russia e Giordania, per una tregua nella regione sud-occidentale della Siria.

Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza dell'Onu a New York, de Mistura aveva indicato di avere incoraggiato le delegazioni "a prepararsi attivamente", e ribadito che i colloqui comportano quattro grandi capitoli: governance, costituzione, elezioni e lotta al terrorismo.