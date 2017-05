Siria: Rohani, la crisi va risolta con mezzi pacifici

"L'Iran, la Russia e la Turchia - ha continuato Rohani - stanno ora collaborando per il cessate il fuoco e per creare, quindi, una situazione tranquilla per le persone che sono in Siria".

Il presidente ha quindi assicurato che "l'Iran non risparmierà gli sforzi per aiutare a ripristinare la pace e la tranquillità" e "ritiene che la lotta al terrorismo dovrebbe essere al primo punto dell'ordine del giorno".