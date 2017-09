Sisma Messico: Svizzera invia ingegneri sul posto

In particolare, su richiesta delle autorità messicane, invierà alcuni ingegneri nelle zone più vulnerabili, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota.

La Confederazione, dopo il terremoto, ha offerto diverse forme di assistenza al Messico, compreso il dispiegamento della Catena svizzera di salvataggio con la sua équipe di 76 persone, 8 cani di soccorso e 17 tonnellate di materiale, precisa il DFAE nel comunicato odierno.

Sul posto, è importante l'identificazione degli edifici che rischiano di crollare in ogni momento. Molti abitanti di Puebla, Città del Messico e Morelos non possono più rientrare nelle loro abitazioni. È per questo che l'Aiuto umanitario della Confederazione invierà un gruppo di ingegneri edili, che appoggeranno il lavoro delle autorità messicane in tal senso.