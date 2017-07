SO: brucia casa a Bärschwil, danni ingenti ma nessun ferito

Un vicino ha dato l'allarme poco dopo le 6.15. Quando sono giunti sul posto i pompieri, circa una trentina, la parte superiore dell'edificio e il fabbricato annesso in legno erano già completamente in preda alle fiamme. Le cause dl sinistro sono ancora ignote, riferisce un comunicato della polizia cantonale solettese.