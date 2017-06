Solidarietà con i migranti LGBT al Pride Festival di Zurigo

Alcune migliaia di persone hanno sfilato oggi per le vie del centro di Zurigo in occasione del Pride Festival per manifestare solidarietà ai migranti lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT).

Gli organizzatori si sono espressi, per il secondo anno consecutivo, a favore dei diritti "delle persone che devono rifugiarsi in Svizzera a causa del loro orientamento e della loro identità sessuale".

Prima del corteo, hanno preso la parola diversi oratori. Per la consigliera nazionale Christa Markwalder (PLR/BE) la legislazione svizzera, malgrado i progressi, non corrisponde ancora al 21esimo secolo. "Per questo è importante che le persone LGBT si impegnino in politica".

I partecipanti hanno sfilato con bandiere arcobaleno a suon di musica. Il corteo si è poi trasformato in una grande festa all'aria aperta. La manifestazione odierna è stata il punto culminante della settimana della Pride durante la quale diverse associazioni hanno organizzato colloqui e manifestazioni.

La Gay Pride romanda si terrà dal 25 al 27 agosto a Berna.