Somalia: camion bomba fa strage a Mogadiscio, almeno 35 i morti

Un camion bomba guidato da un attentatore suicida è esploso in un mercato del quartiere Wadajir di Mogadiscio, uccidendo almeno 35 persone. Tra le vittime, anche bambini e donne.

Nell'attacco, hanno riferito le autorità somale, sono rimaste ferite anche una quarantina di persone.

Secondo la polizia, non è sicuro che l'obiettivo dell'attentatore fosse il mercato e il mezzo sarebbe esploso in anticipo rispetto a quanto previsto. Nel quartiere di Wadajir non sono infatti presenti edifici governativi, installazioni militari o altri obiettivi tipici degli attentati terroristici.

Nessun gruppo ha rivendicato l'attentato, ma i sospetti ricadono sul gruppo islamista di al Shabaab, che fa spesso ricorso ad attacchi suicidi.