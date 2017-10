Squadra svizzera vince Solar Decathlon a Denver

In totale, lo "Swiss Team" è salito otto volte sul podio. Il tutto grazie a un progetto "audace, in grado di proporre un concetto diverso, con una casa al servizio del suo quartiere", precisa la portavoce Alexandra Walther citata in un comunicato odierno. Il primo premio è dotato di 300'000 dollari (circa 292'000 franchi).

Composta di studenti di diverse Alte scuole elvetiche, la squadra si è classificata prima nelle categorie architettura, ingegneria, energia, acqua, salute/comfort e vita in una casa.

Il concorso Solar Decathlon viene organizzato ogni due anni dal Dipartimento americano dell'energia. Le squadre che si affrontano devono progettare e costruire una casa funzionante con energia solare.