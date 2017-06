Stop a uso mascotte su junk food per bambini

Basta con l'uso di mascotte e cartoni animati per la pubblicità di cibi ad alto contenuto di zuccheri, grassi e sale destinati ai bambini.

È l'appello che l'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (Beuc) e le stesse organizzazioni dei consumatori rivolgono alle aziende alimentari, della distribuzione al dettaglio e della comunicazione, a pochi giorni dal passaggio in Consiglio Ue delle linee guida europee per la lotta all'obesità infantile, previsto per venerdì prossimo.

Secondo un'indagine svolta da Beuc, mascotte e affini sono utilizzate regolarmente per promuovere cibi ricchi di zuccheri, sale o grassi. Su più di 100 campioni analizzati, infatti, solo in un caso la mascotte viene utilizzata per promuovere frutta e verdura.