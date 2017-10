Svezia: media, bomba esplode davanti stazione polizia

Non si registrano feriti o morti, ha riferito il capo della polizia svedese Dan Eliasson.

"Questa è una cosa molto seria - ha detto -. Un attacco contro la polizia non è solo un attacco contro la società, ma contro la sicurezza di tutti".

Eliasson ha spiegato che agenti della forza di polizia nazionale stanno aiutando la polizia regionale di Helsingborg e che una squadra di artificieri si trova sul posto.

L'attacco non è stato ancora rivendicato e per ora gli inquirenti non lo trattano come un caso di terrorismo.