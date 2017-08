Svizzera colpita da forti temporali con violente raffiche

Temporali con forti piogge e tempestose raffiche di vento, accompagnate in alcuni casi da grandine, si sono abbattuti a inizio serata sulla Svizzera.

Le folate hanno superato i 100 chilometri orari in diversi cantoni, raggiungendo il loro apice a Hörnli (VS) con 130 kh/h e a Le Bouveret (VS) con 129 km/h.

Ne informa tramite una nota MeteoNews, sottolineando come il maltempo, accompagnato da molti fulmini, abbia attraversato la Confederazione da ovest verso est, interessando dunque gran parte della Svizzera centrale.

Le intemperie hanno provocato l'interruzione del traffico ferroviario fra Basilea e Riehen (BS), a causa di un albero caduto sui binari, hanno reso noto le FFS, aggiungendo che pure la tratta fra Rorschach (SG) e Heiden (AR) è chiusa per un'interruzione di corrente elettrica. Traffico perturbato anche tra Le Bouveret e St-Gingolph (VS) a causa della caduta di oggetti sui binari.

Questo fronte freddo provocherà un netto calo delle temperature, in particolare nelle regioni più esposte di pianura. Domani la colonnina di mercurio dovrebbe scendere di almeno dieci gradi rispetto a oggi.