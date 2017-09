Svizzera: quindici anni fa l'adesione all'ONU, concerto a Ginevra

Per l'occasione un concerto dell'Orchestra delle Nazioni Unite si terrà oggi nel tardo pomeriggio alla "Victoria Hall" di Ginevra. Diretti da Antoine Marguier, i musicisti interpreteranno opere del vodese Aloÿs Fornerod, di Mozart, Max Bruch, Ralph Vaughan William e Johannes Brahms.

Tra le personalità attese figura in particolare il direttore generale delle Nazioni Unite a Ginevra Michaël Møller.

Lanciata nel 2011 da Marguier, l'Orchestra delle Nazioni Unite tiene ogni anno tra i sei e gli otto concerti in tutto il mondo. Essa riunisce una 70ina di musicisti non professionisti che lavorano presso l'ONU e in altre organizzazioni internazionali a Ginevra e non percepiscono alcun compenso per il loro impegno musicale.