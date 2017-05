Svizzera Turismo: altra stagione invernale difficile

Le regioni di montagna dovrebbero essere rimaste sui livelli dell'inverno precedente, scrive l'organizzazione in un comunicato diffuso oggi. Per il Vallese ad esempio è prevista una contrazione dello 0,1%, mentre i Grigioni sono confrontati a una progressione dello 0,2%.

Stando al bilancio stilato la settimana scorsa dall'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos (SLF), l'inverno 2016/17 sarà ricordato come uno dei più poveri di neve dall'inizio delle misurazioni 70 anni fa; in particolare il mese di dicembre è stato il più asciutto e scarsamente innevato di sempre. Inoltre le festività di Natale e Capodanno sono cadute in parte sui fine settimana.

Come comunicato già a metà aprile, da parte sua l'associazione degli impianti di risalita Funivie Svizzere ha registrato fino a fine marzo una diminuzione del 2,9% per i clienti e dello 0,5% per il giro d'affari.