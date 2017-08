Svizzeri all'estero sostengono Previdenza vecchiaia 2020

Erano riuniti oggi a Basilea, dove si è aperto il 95esimo congresso della Quinta Svizzera.

Inizialmente il tema non era all'ordine del giorno. Le recenti dichiarazioni della presidente del PLR Petra Gössi sono state però uno shock tale, riferisce l'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) in un comunicato odierno, che è stata presa la decisione di esprimersi sull'argomento.

Dalle colonne del Blick, Gössi aveva proposto lo scorso giugno di tagliare le rendite di vecchiaia AVS dei cittadini elvetici residenti al di fuori della madre patria, in modo da ristabilire il pareggio dei conti. "I pensionati fuori dalla Confederazione non generano alcun valore aggiunto in Svizzera. Non pagano tasse e non consumano qui", aveva argomentato, sollevando un vero e proprio polverone. "Non è accettabile essere trattati come cittadini di serie B", replica l'OSE.