Swiss Re: uragani costeranno 3,6 miliardi di dollari

Gli uragani negli Usa e nei Caraibi come anche il terremoto in Messico avranno pesanti ripercussioni per Swiss Re. Il riassicuratore calcola per il terzo trimestre costi complessivi di circa 3,6 miliardi di dollari.

Non capita spesso che il gruppo sia confrontato con spese così ingenti. A titolo di esempio, l'uragano Sandy del 2012 era costato a Swiss Re 900 milioni di dollari, ha indicato oggi all'ats la portavoce Stefanie Weitz.

Questa situazione colpisce comunque tutto il settore. È raro che in così poco tempo si verifichino così tante grosse catastrofi. Il totale dei danni di Harvey, Irma e Maria e del terremoto di metà settembre in Messico è stimato in circa 95 miliardi di dollari, quasi il doppio dell'intero 2016 (54 miliardi), ha aggiunto Weitz. Le cifre vanno comune prese con le pinze, vista l'incertezza vigente.

Per l'uragano Harvey, che si è abbattuto il 25 agosto sulla costa texana colpendo in particolare la regione di Huston, si calcolano costi tra i 25 e i 35 miliardi di dollari. Anche per l'uragano Irma, che ha investito la Florida il 10 settembre, gli esperti stimano per i riassicuratori costi tra i 25 e i 35 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l'uragano Maria, abbattutosi dopo Irma sui Caraibi, i danni sono stimati tra i 10 e i 20 miliardi di dollari.

Non è ancora chiaro se nel 2017 Swiss Re scivolerà nelle cifre rosse. Il gruppo pubblicherà i risultati del terzo trimestre il 2 novembre e si esprimerà più precisamente in merito in questa occasione, precisa Weitz. Nei primi sei mesi Swiss Re aveva realizzato un utile di 1,2 miliardi di franchi, in calo del 35% su base annua. Sul risultato aveva pesato la tempesta tropicale Debbie, che aveva colpito l'Oceania in marzo.

"Le nostre risorse e la nostra grande flessibilità finanziaria ci permettono di sostenere i nostri clienti, di reagire all'evoluzione del mercato e di portare avanti le nostre priorità in materia di gestione del capitale", assicura in ogni caso il direttore finanziario del gruppo, David Cole, citato in una nota.