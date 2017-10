Swisscom: non vi sarà aumento del dividendo nei prossimi anni

Considerati gli investimenti necessari nei prossimi anni Swisscom non vede margini di manovra per ritoccare al rialzo il dividendo: lo afferma il responsabile delle finanze Mario Rossi.

"Alla luce dei piani di investire 500-600 milioni di franchi all'anno in moderne tecnologie di fibra ottica non mi aspetto aumenti", afferma Rossi in un'intervista pubblicata oggi da Finanz und Wirtschaft. Dal 2011 il dividendo è stabile a 22 franchi.

Al momento gli investimenti dell'azienda ammontano al 18% del fatturato. Un livello del 12-13%, come alcuni anni or sono, non tornerà nei prossimi tempi, prosegue il CFO.