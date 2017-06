Syngenta cede semenze barbabietole zucchero

La transazione è annunciata stamane in una nota da Syngenta, che non precisa tuttavia la somma pattuita. La vendita dovrebbe essere conclusa entro la fine di settembre. Si tratta di adempiere gli obblighi abituali imposti dalle autorità di vigilanza sulla concorrenza, come pure quelli legati alle procedure locale di consultazione dei dipendenti.