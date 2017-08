TAF relativizza rischi per eritrei costretti al rimpatrio

Lo indica una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) pubblicata oggi, in cui si precisa che attualmente l'Eritrea non conosce una situazione di violenza generalizzata.

Un rientro nel Paese africano non può essere considerato come inammissibile, sostiene il TAF respingendo il ricorso di una donna sposata di 29 anni. Questa affermava di aver prestato servizio nell'esercito per diversi anni, ma non è stata in grado di dimostrare di aver disertato. Non corre il rischio di subire maltrattamenti una volta rientrata in patria, stando ai giudici sangallesi.

In febbraio, suscitando anche le critiche dell'ONU, il TAF aveva modificato la propria giurisprudenza, introducendo condizioni più severe per l'ottenimento dell'asilo da parte degli eritrei nella Confederazione.