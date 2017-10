Tassi ipotecari stabili, ma a sorpresa aumentano mutui breve durata

È quanto emerge dal barometro ipoteche di Comparis.ch, che a sorpresa mette però in luce un aumento della propensione a sottoscrivere mutui di durata breve.

Alla fine di settembre i tassi indicativi per le ipoteche a tasso fisso di dieci anni si sono attestati all'1,47%, con una micro-progressione di 0,02 punti rispetto a tre mesi prima, si legge in un comunicato odierno del servizio di confronti internet. Anche i corrispondenti valori per i prestiti a cinque e due anni non si sono quasi mossi, fissandosi rispettivamente all'1,07 e allo 0,95%.

Le ipoteche di lunga durata (più di 7 anni), per tradizione le più richieste in Svizzera, continuano ad essere in primo piano: considerando il totale delle domande, la loro quota è rimasta stabile al 79,4%.

Negli ultimi mesi la domanda di brevi durate (fino a 4 anni) è cresciuta di 0,7 punti percentuali, passando dal 3,0 al 3,7%. L'incremento - andato a scapito dei prestiti medi (4-7 anni), che dopo aver aumentato in modo deciso nel primo semestre scendono dal 17,6 al 16,9% - è considerato significativo.