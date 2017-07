TCS: percorrere vie alternative per evitare traffico estivo

In estate, come ogni anno, i viaggiatori che scelgono di trascorrere le proprie vacanze varcando il San Gottardo dovranno armarsi di pazienza. Il TCS ha diramato alcuni consigli per chi si deve mettere alla guida in questo periodo.

Il traffico più intenso è atteso dalla metà alla fine di luglio, in concomitanza con la fine delle scuole nel canton Zurigo e l'inizio delle vacanze in Olanda e nei Länder tedeschi, in particolare Baviera e Baden-Württemberg, indica in una nota odierna il TCS.

La galleria del San Gottardo diventa "il collo della bottiglia della Svizzera", con colonne di veicoli che possono raggiungere anche i 10 km e provocare attese fino a due ore e mezza.

Il TCS indica alcune vie alternative al San Gottardo: per i viaggiatori in partenza dal Ticino in direzione della Svizzera centrale e settentrionale si consiglia di scegliere il passo del San Gottardo oppure i passi alpini della Novena e del Grimsel per raggiungere l'Oberland bernese a Meiringen, da qui si può facilmente raggiungere la Svizzera centrale e nord occidentale.

In direzione del Vallese e della Svizzera romanda il passo della Novena rimane la miglior soluzione, "altrimenti le altre vie, praticabili tutto l'anno, sono le Centovalli, la litoranea ovest del lago Maggiore o il traghetto Lavena-Verbania e poi il passo del Sempione per raggiungere Briga", si legge nella nota.

Per i Grigioni e la Svizzera orientale il TCS indica il passo del Lucomagno oppure l'A13 del San Bernardino. Quest'ultimo tragitto è tuttavia soggetto a frequenti colonne nei fine settimana.

Per chi viaggia in direzione dell'Italia si consiglia di evitare la dogana di Chiasso-Brogeda optando per altri valichi di confine del Mendrisiotto.

Il TCS ricorda di partire possibilmente durante la settimana, oppure al mattino presto o in tarda serata. È inoltre importante avere con sé una scorta sufficiente di cibo e bevande, spegnere il motore nel caso in cui ci si trovi bloccati in colonna e non scendere dal veicolo.