Telefax: nonostante il digitale non è ancora suonata l'ultima ora

Non è ancora suonata l'ultima ora del telefax: l'apparecchio che permette di trasmettere documenti attraverso il telefono e che a partire dagli anni 80 rivoluzionò il lavoro d'ufficio non è destinato a essere archiviato nei musei, perché molte aziende lo usano ancora.

Per molti fax il 2018 rischia di essere un anno cruciale: Swisscom avrà infatti concluso il passaggio dalla telefonia analogica a quella digitale e i proprietari degli apparecchi dovranno procedere ad adattamenti se intendono ancora vederli funzionare.

La transizione rischia inoltre di comportare ulteriori perturbazioni durante l'uso: in futuro infatti la trasmissione digitale di pacchetti di dati, e quindi di informazioni, potrebbe temporaneamente perdersi. In molti casi il fax, molto sensibile, potrebbe interrompere la trasmissione.

Per i dispositivi meno usati l'anno prossimo rischia perciò di essere quello del capolinea. Ma la tecnologia non è destinata a sparire subito: stando a Swisscom l'invio di facsimili è ancora molto diffuso. Vi sono ancora 500'000 iscrizioni nell'annuario telefonico e circa 400'000 apparecchi attivi.

Secondo il portavoce Armin Schädeli sono soprattutto le società che operano sul piano internazionale a ricorrore al fax per comunicare con i loro clienti all'estero. Ma anche numerosi attori attivi solo sul mercato domestico fanno almeno in parte uso dell'apparecchio: i medici vi ricorrono per esempio per inviare risultati, dossier di pazienti e rapporti di laboratorio, mentre gli avvocati lo usano nelle loro relazioni con le autorità. Anche in altri ambiti il fax non è sparito: Migros ad esempio lo usa ancora nei rapporti con i fornitori.

Uno dei fattori che spiega la longevità di questa tecnologia è peraltro il fatto che ormai da tempo per mandare un fax non è più necessario ricorrere a un apposito congegno: si può farlo anche con una fotocopiatrice, una stampante o un computer.

Swisscom è comunque convinta che i servizi di comunicazione analogici spariranno a medio e lungo termine. Parafrasando il film "Il gladiatore" si può quindi dire che il fax incontrerà un giorno sui Campi Elisi degli strumenti d'ufficio altri apparecchi ormai nel dimenticatoio, "ma non ancora... non ancora".