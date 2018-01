Tempesta Burglind: 40 voli cancellati a Kloten (ZH)

Sulle piste di Kloten (ZH) il vento ha raggiunto una velocità di 83 chilometri orari, ha detto all'ats un portavoce. Sulla cima dell'Uetliberg, la montagna di 870 metri che sovrasta la città sulla Limmat, sono stati raggiunti picchi fra 150 e 170 chilometri all'ora.

La polizia cantonale zurighese ha ricevuto fino alle prime ore del pomeriggio più di 230 chiamate per alberi e rami caduti a terra e impalcature danneggiate. Gli alberi caduti hanno provocato anche l'interruzione temporanea di alcuni collegamenti ferroviari regionali e di bus.

Ferme anche alcune filovie, come la centralissima Polybahn a Zurigo, e la teleferica che porta al Felsenegg. I disagi hanno interessato anche tratti autostradali, così come la navigazione sul lago di Zurigo.

A Stäfa, sulla riva destra del lago di Zurigo, degli alberi caduti hanno danneggiato una linea dell'alta tensione: alcune migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente a partire dalle 11:30 per diverse ore, ha fatto sapere Axpo.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, l'A1 è rimasta chiusa per oltre due ore oggi pomeriggio da Oensingen (SO) in direzione di Berna, a causa di diversi veicoli rovesciati sulla carreggiata dalle raffiche di vento e di una linea ad alta tensione che rischiava di cadere. Nessuno è rimasto ferito.

Le raffiche hanno fatto ribaltare tre camion e cinque furgoni, ha indicato la polizia cantonale solettese. Il traffico è stato deviato e ha subito rallentamenti.