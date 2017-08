Terremoti: Bosnia-Erzegovina, scossa magnitudo 4.0 nel sud

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 Richter si è registrata stamane alle 06:00 nel sud della Bosnia-Erzegovina, non lontano da Mostar.

Come riferiscono i media locali, il sisma si è prodotto a una profondità di 2 km. Il terremoto e' stato avvertito anche in buona parte della Dalmazia, sulla costa adriatica croata. Non sono giunte notizie finora di eventuali danni o vittime.