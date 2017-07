Terremoto di magnitudo 4,2 nel canton Vaud

La sisma è stato percepito in tutta la Svizzera. Per scosse di questa entità non si possono escludere piccoli danni nei pressi dell'epicentro, precisa il servizio sismico. Finora non ne sono stati segnalati.

Bisogna risalire all'inizio di marzo di quest'anno per trovare un terremoto di analoga intensità. Un sisma di magnitudo 4,6 era stato avvertito nella Svizzera centrale: l'epicentro era a cinque chilometri di profondità sotto l'Ortstock, cima al confine tra i cantoni di Svitto, Uri e Glarona situata a circa 6 chilometri a ovest di Linthal (GL). È stato il più forte registrato in Svizzera da oltre 10 anni.

Secondo gli esperti, i terremoti rappresentano un pericolo serio per la Svizzera. Nel modello di rischio del SED, attualizzato nel 2015, la regione a più alto rischio è quella del Vallese, seguita da Basilea, Grigioni, la valle del Reno nel canton San Gallo e la Svizzera centrale.