Terza persona fermata per esplosivo trovato a sud Parigi

Il ministro dell'interno, Gérard Collomb ha affermato ai microfoni di Franceinfo che i due uomini arrestati ieri hanno dei "legami" con dei movimenti terroristici. Collomb ha poi dichiarato che i due erano non erano conosciuti dai servizi in quanto "non erano schedati da nessuna parte".