Terza persona fermata per esplosivo trovato a sud Parigi

Il ministro dell'interno, Gérard Collomb ha affermato ai microfoni di Franceinfo che i due uomini arrestati ieri hanno dei "legami" con dei movimenti terroristici. Collomb ha poi dichiarato che i due erano non erano conosciuti dai servizi in quanto "non erano schedati da nessuna parte".

I due individui fermati ieri hanno negato ogni accusa riguardante attività terroristiche affermando di voler utilizzare l'esplosivo per "far saltare dei bancomat" ha aggiunto il ministro, specificando che uno di loro ha "origini magrebine" mentre l'altro ha "origini continentali".