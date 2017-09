TG: giovane abbandona 150 polli in zona boschiva, condannato

Il giovane è stato riconosciuto colpevole di maltrattamento di animali e di altri reati.

Il tribunale ha fissato la pena pecuniaria a 120 aliquote giornaliere di 50 franchi. La sentenza è stata emessa nell'ambito di un procedimento accelerato.

Nell'ottobre 2015 erano stati trovati 150 polli in un bosco a Happerswil. Dopo qualche giorno di indagini, la polizia aveva identificato il proprietario dei volatili: uno svizzero all'epoca 23enne che abitava a Weinfelden (TG).

I poliziotti avevano appurato che i polli erano stati allevati nella cantina di una villetta dove era stata trovata anche una piantagione indoor di canapa.

Nel pollaio il giovane aveva allevato 250 pulcini per due mesi. Quando erano diventati abbastanza grandi ne ha uccisi 62 in modo atroce, secondo l'atto di accusa. Si è in seguito sbarazzato degli altri polli abbandonandoli nel bosco dopo averli messi in cartoni con l'aiuto della sua compagna.

Il 25enne possedeva inoltre cani da combattimento senza autorizzazione ed è anche accusato di aver più volte picchiato la sua compagna. La polizia gli rimprovera pure di aver demolito un autovelox mobile con una mazza da baseball, rubato auto e guidato nonostante la patente gli fosse stata ritirata.