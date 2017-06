TG: processo all'ex ciclista Jan Ullrich si terrà il 14 settembre

Nel luglio 2015 il tribunale distrettuale di Weinfelden (TG) non aveva approvato l'atto di accusa e aveva chiesto alla procura di riaprire il caso. Ora è stata resa nota la nuova data. Il nuovo dibattimento si terrà secondo la procedura ordinaria e non con rito abbreviato come il primo.

Il 43enne è accusato di grave infrazione alle norme della circolazione e di guida intenzionale in stato di inattitudine. L'incidente - senza feriti gravi - era avvenuto la sera del 19 maggio 2014 quando Ullrich, che allora risiedeva con la famiglia nel canton Turgovia, stava rientrando a casa. La sua auto aveva urtato ad alta velocità contro una vettura che si era fermata a un incrocio e aveva poi investito un'altra automobile che proveniva in senso inverso. Era poi emerso che l'ex ciclista aveva abbondantemente bevuto.