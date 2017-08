Thyssenkrupp: 1500 posti in meno in 3 anni nel mondo

Saranno 1500 i posti tagliati nei prossimi 3 anni, di cui 1000 in Germania e 500 negli stabilimenti esteri. I primi ridimensionamenti del personale riguarderanno il settore amministrativo: 300 in Germania, 200 all'estero. In tutto l'azienda tedesca impegna 21.000 lavoratori, di cui 8000 non in Germania. L'utile operativo del settore negli ultimi mesi è passato da 283 milioni a 48 milioni.