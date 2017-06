Tillerson: alleggerire blocco Qatar, mina lotta a Isis

Lo ha detto il segretario di stato Americano Rex Tillerson. In precedenza gli Usa avevano sostenuto che la crisi legata al Qatar non avrebbe avuto conseguenze sui loro sforzi militari in Medio Oriente nella lotta al terrorismo.

Tillerson ha pure detto che "il Qatar deve fare di più e più velocemente contro il terrorismo" e che gli Usa sostengono gli sforzi per mediare la crisi legata al Qatar, insieme al Kuwait.