Tillerson, rapporti con Russia a minimi, peggiorano

I rapporti fra gli Stati Uniti e la Russia sono a un minimo storico e si stanno deteriorando ulteriormente. Lo ha affermato il segretario di Stato Rex Tillerson, in un'audizione in Congresso.

Il dialogo con Mosca sulla stabilizzazione del conflitto in Siria va avanti ma è ancora troppo presto per dire se ci saranno risultati, ha messo in evidenza Tillerson.